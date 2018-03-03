2018-03-03T16:18:23+03:00
Политика

Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»

Вместе с главой нашего государства пели олимпийцы и все участники акции «За сильную Россию» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»Фото: кадр с видео
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Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на митинге в свою поддержку, который проходит в субботу, 3 марта, на московском стадионе «Лужники», исполнил гимн страны. Сделал он это вместе со своими сторонниками и вышедшими на сцене олимпийцами.

При этом российский лидер отметил, что на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане наши атлеты выступили достойно, однако исполнение гимна РФ на соревнованиях в Южной Корее было запрещено. «Мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!» - сказал Путин.

После же исполнения гимна президент поблагодарил всех за поддержку и покинул сцену.

Напомним, российские хоккеисты, завоевав золотые медали на Олимпиаде-2018, исполняли гимн РФ, хотя в качестве музыкального сопровождения звучала мелодия олимпийского гимна.

Владимир Путин поёт гимн России.Владимир Путин поёт гимн России

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