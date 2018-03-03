2018-03-03T16:34:57+03:00
Политика

Песков прокомментировал продление Трампом антироссийских санкций

Представитель Кремля назвал ограничения в отношении РФ незаконными и наносящими вред всему миру
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали решение американского лидера Дональда Трампа продлить санкции против России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничительные меры США в отношении нашей страны незаконными и наносящими вред всему миру.

Также Песков заметил, что этот вопрос не стоит в Кремле на повестке дня. «Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру», - цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 2 марта, президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда антироссийских санкций. Речь идет об ограничениях, введенных в отношении РФ в 2014 году. Дело в том, что, по мнению американского лидера, ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу нацбезопасности США».

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