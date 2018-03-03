В Донецке прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 16:56 2018-03-03T16:56:59+03:00

В результате инцидента пострадал один человек, его пришлось срочно везти в больницу

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 марта, взрыв прогремел в Донецке. Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов, находящихся в Ворошиловском районе города. По некоторым данным, взрывное устройство сработало на парковке. При этом несколько автомобилей получили повреждения.

Кроме того, по информации главы Ворошиловского района Владислава Латынцева, в результате взрыва пострадал один человек. «В результате происшествия пострадал мужчина - водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали», - цитирует Латынцева Донецкое агентство новостей.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля в Донецке обстреляли министерство обороны Донецкой народной республики (ДНР). Как выяснилось, тогда диверсанты выстрелили по зданию оборонного ведомства ДНР из гранатомета.