В Донецке прогремел взрыв
В субботу, 3 марта, взрыв прогремел в Донецке. Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов, находящихся в Ворошиловском районе города. По некоторым данным, взрывное устройство сработало на парковке. При этом несколько автомобилей получили повреждения.
Кроме того, по информации главы Ворошиловского района Владислава Латынцева, в результате взрыва пострадал один человек. «В результате происшествия пострадал мужчина - водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали», - цитирует Латынцева Донецкое агентство новостей.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля в Донецке обстреляли министерство обороны Донецкой народной республики (ДНР). Как выяснилось, тогда диверсанты выстрелили по зданию оборонного ведомства ДНР из гранатомета.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»