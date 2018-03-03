2018-03-03T18:03:53+03:00
Политика

МИД РФ возмущен новой «циничной расправой» над памятником в Польше

Ранее в городе Лидзбарк-Варминьский демонтировали Памятник благодарности Красной армии
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ возмущен новой «циничной расправой» над памятником в ПольшеМИД РФ возмущен новой «циничной расправой» над памятником в ПольшеФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 3 марта, в МИД РФ прокомментировали незаконный снос Памятника благодарности Красной армии в польском городе Лидзбарк- Варминьский. Так, наши дипломаты потребовали от властей республики соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что нынешнее польское руководство «продолжает демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше». «Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк- Варминьский был демонтирован Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году.

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