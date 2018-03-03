2018-03-03T18:52:07+03:00
Москва

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресенье

Также в спасательном ведомстве отметили, что на дорогах 4 марта будут возможны снежные заносы
Дарья ИВАШКИНА
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МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресеньеМЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и ветре в воскресеньеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 3 марта, МЧС России предупредило о резком ухудшении погоды в Москве. Так, в ближайшее воскресенье в столичном регионе ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 15 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МЧС РФ.

В связи с этим спасательное ведомство рекомендовало москвичам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.

Водителей же МЧСовцы попросили значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров на дороге - обгонов, перестроений, опережений.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, эта весна в Москве началась с морозов. Между тем 8 марта, по предварительным прогнозам, будет уже -4 градуса.

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