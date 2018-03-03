СМИ: утечку по ракетному комплексу «Сармат» делали специально для США
В субботу, 3 марта, появилась информация о том, что утечка сведений о новейшем ракетном комплексе «Сармат» в 2007 году была намеренной. Как рассказал журналистам военно-дипломатический источник, все эти сведения предназначались для США.
«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат"», - сказал собеседник ТАСС.
Также эксперт подчеркнул, что работы по крылатой ракете с ядерной установкой наша страна держала в секрете - в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны. Однако, как заверил источник, все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и рассказал о новейшем российском оружии. В частности, тогда выяснилось, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» должен прийти на смену «Воеводе».
Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.