3 Март 19:35 2018-03-03T19:36:51+03:00

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В субботу, 3 марта, в центре Киева начали разбирать палаточный городок сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, который был разбит у здания Верховной рады еще в конце прошлого года.

Причем, как сообщает спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, в одной из разобранных палаток силовики нашли «трон Саакашвили», внешне очень напоминающий трон из популярного сериала «Игра престолов». Стоит отметить, что в американском телесериале трон был выкован «из мечей поверженных врагов».

В палаточном городке у Верховной рады нашли «трон Саакашвили»Фото: Александр КОЦ

Информацию о найденном персональном кресле Саакашвили подтвердил и украинский депутат Антон Геращенко. На своей странице в Facebook под фотографией «трона» он написал: «Чем бы дитя ни тешилось…»

Напомним, ранее бывший одесский губернатор не раз проводил протестные акции у Верховной рады. При этом он и его сторонники требовали отставки президента Украины Петра Порошенко. Между тем в феврале погранслужба незалежной выслала политика в Польшу, как как, по мнению киевских властей, тот находился на украинской территории незаконно.