МВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в Киеве
В субботу, 3 марта, в Киеве возле палаточного городка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был развернут у здания Верховной рады еще в конце прошлого года, произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Случилось это, когда стражи порядка начали разбирать палатки активистов.
По последним данным, в результате столкновений пострадали не менее 10 человек, и еще более 100 были задержаны.
А как уточнили в МВД незалежной, травмы различной степени тяжести получили семь сотрудников полиции. Как отмечается на сайте украинского ведомства, у раненных правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу во время следственных действий в палаточном городке у здания Рады силовики нашли «трон Саакашвили», внешне очень напоминающий трон из популярного сериала «Игра престолов».
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