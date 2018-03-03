2018-03-03T19:56:19+03:00
Политика

МВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в Киеве

При этом правоохранители задержали более 100 человек
Дарья ИВАШКИНА
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МВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в КиевеМВД Украины: семеро полицейских пострадали при разборе палаточного городка в КиевеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 3 марта, в Киеве возле палаточного городка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был развернут у здания Верховной рады еще в конце прошлого года, произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Случилось это, когда стражи порядка начали разбирать палатки активистов.

По последним данным, в результате столкновений пострадали не менее 10 человек, и еще более 100 были задержаны.

А как уточнили в МВД незалежной, травмы различной степени тяжести получили семь сотрудников полиции. Как отмечается на сайте украинского ведомства, у раненных правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу во время следственных действий в палаточном городке у здания Рады силовики нашли «трон Саакашвили», внешне очень напоминающий трон из популярного сериала «Игра престолов».

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