2018-03-03T20:11:29+03:00
Политика

Эксперт: Россия завершила испытания новой ядерной энергоустановки

Как отметил источник, в настоящее время такие технологии реализуются только в нашей стране
Дарья ИВАШКИНА
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Россия завершила испытания новой ядерной энергоустановки. Фото: Александр Рюмин/ТАССРоссия завершила испытания новой ядерной энергоустановки. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В субботу, 3 марта, появилась информация о том, что в России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая может использоваться при производстве крылатых ракет и автономных подводных аппаратов.

Как заявил журналистам военно-дипломатический источник, такие технологии в настоящее время разработаны и реализуются только в нашей стране.

«В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки - как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. И эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией», - цитирует эксперта ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно о том, что ракетный комплекс «Авангард» был запущен в серийное производство, а российский авиационный комплекс «Кинжал» уже находится в войсках.

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