Эксперт: Россия завершила испытания новой ядерной энергоустановки
В субботу, 3 марта, появилась информация о том, что в России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая может использоваться при производстве крылатых ракет и автономных подводных аппаратов.
Как заявил журналистам военно-дипломатический источник, такие технологии в настоящее время разработаны и реализуются только в нашей стране.
«В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки - как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. И эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией», - цитирует эксперта ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно о том, что ракетный комплекс «Авангард» был запущен в серийное производство, а российский авиационный комплекс «Кинжал» уже находится в войсках.