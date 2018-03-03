2018-03-03T20:36:21+03:00
В мире

Официальный журнал армии США признал победу России в Сирии

По мнению американских экспертов, Москве удалось «сломать монополию Женевского процесса» и «дипломатическое лидерство Соединенных Штатов»
Дарья ИВАШКИНА
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Российская авиагруппа в СирииРоссийская авиагруппа в СирииФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В субботу, 3 марта, американские СМИ признали, что России удалось одержать безусловную победу в Сирии.

Как пишет журнал Military Review, являющийся специализированным изданием вооруженных сил США, в ходе сирийской кампании наша страна показала не только военную мощь, но и политическую.

В появившейся в этом журнале статье говорится, что России удалось «сломать монополию Женевского процесса» и «дипломатическое лидерство США». Также авторы материала констатируют, что Москва наладила продуктивные дипломатические связи почти со всеми ключевыми игроками региона, а президент САР Башар Асад не просто сохранил власть, но и значительно усилил свои позиции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, находясь на авиабазе Хмеймим в Сирии, объявил о выводе российской группировки войск из арабской республики. При этом он отметил, что сирийские и российские военные смогли разгромить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», но угроза терроризма еще очень высока.

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