3 Март 21:18 2018-03-03T21:18:04+03:00

Как выяснилось позднее, мужчина ранил себя из пистолета у северной ограды резиденции американского лидера

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 марта, Секретная служба США сообщила о стрельбе на территории Белого дома в Вашингтоне. Как выяснилось, у северной ограды резиденции американского президента мужчина ранил себя из пистолета. В настоящее время прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь пострадавшему.

Между тем выстрелы, которые раздались рядом со зданием американской администрации, вызвали настоящий переполох. Так, входы в Белый дом были перекрыты, а персонал было решено отвести в убежище, расположенное в подвальной части здания, сообщает CBS.

Стоит отметить, что в момент ЧП президента США Дональда Трампа в Белом доме не было. В настоящее время он находится в поездке в Уэст-Палм-Бич.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года в Белый дом попытался проникнуть неизвестный с рюкзаком. Так, ночью он перелез через ограду и успел подойти к закрытому для туристов южному входу резиденции главы Соединенных Штатов. Однако сразу после этого мужчину задержали.