3 Март 21:42 2018-03-03T21:49:42+03:00

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В субботу, 3 марта, появилась информация о том, что умер оперный певец Виргилиюс Норейка. Как стало известно, народный артист СССР скончался в Литве. Ему было 82 года.

Печальную новость сообщил Союз музыкантов прибалтийской страны. Там назвали смерть Норейки «тяжелой утратой» и выразили соболезнования родным и близким покойного. «Тяжелая утрата: сегодня утром скончался Виргилиюс Норейка. Сердечные соболезнования жене Лорете, семье, всем близким, и всем нам - один за другим уходят корифеи века. Пусть остаются они как можно дольше в нашей памяти, чтобы их искусство распространялось и нам было бы на что равняться…» - говорится в сообщении, размещенном на странице Союза музыкантов Литвы в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Виргилиюс Норейка родился в 1935 году в городе Шяуляе. В 1949-1953 годах учился в Вильнюсском музыкальном училище имени Таллат-Кялпши (ныне консерватория). А в 1958-м окончил Литовскую консерваторию, которая в настоящее время известна как Литовская академия музыки и театра.

За свою карьеру Норейка создал около 50 оперных ролей. При этом он работал в крупнейших оперных театрах мира: Большом театре, Берлинской государственной опере, в театре «Колон» в Буэнос-Айресе, в Гранд-опера в Париже.