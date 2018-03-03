В Театре Моссовета опровергли уход Александра Домогарова

3 Март 22:06 2018-03-03T22:06:58+03:00

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В Театре имени Моссовета опровергли уход актера Александра Домогарова. Также там заявили, что не понимают, по какой причине артист написал эмоциональный пост в Facebook, который и породил слухи о его увольнении. Отметим, речь идет о публикации, в которой звезда сериала «Бандитский Петербург» сообщил о том, что его «сняли со всех спектаклей».

Как заверила представитель театра Татьяна Горина, ни с каких спектаклей Домогарова не снимали, более того, у него скоро гастроли. «Не снимали его ниоткуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю. Чем это вызвано, я не знаю. Не видела, не слышала», - сказала Горина в интервью Пятому каналу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Домогаров с 1995 года служит в столичном Театре имени Моссовета. Более того, он считается звездой этого театра. Между тем накануне артист сообщил своим подписчикам в соцсетях, что уходит из Моссовета. При этом он пожаловался на то, что его сняли со всех спектаклей. «Так как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим «коллегам», было написано заявление. Написано 9 января. Оно пока не подписано. Но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически», - написал актер в Facebook.