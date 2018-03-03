2018-03-03T22:29:08+03:00
В мире

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском Льеже

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа
Дарья ИВАШКИНА
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском ЛьежеМощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском ЛьежеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 3 марта, в одном из жилых домов, расположенных в центре бельгийского Льежа, прогремел мощный взрыв, после чего в здании начался пожар. Как стало известно, ЧП случилось около 16:45 по местному времени (18:45 мск).

Стоит отметить, что изначально сообщалось о двух погибших, однако эта информация не подтвердилась. По последним данным, в результате этого инцидента никто не погиб, лишь два человека получили легкие травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, спасатели и полицейские. При этом в связи со случившимся движение в районе взорвавшегося дома было перекрыто. Кстати, по некоторым данным, из-за взрыва фасад здания утратил стабильность, поэтому постройка может в любой момент рухнуть.

Как сообщает телеканал RTBF, сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства ЧП и установить его причину. По предварительной же информации, причиной взрыва стала утечка газа на втором этаже дома.

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