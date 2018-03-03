Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВСУ

3 Март 23:16 2018-03-03T23:16:42+03:00

Между тем само положение засекречено

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий положение о Силах специальных операций (ССО) вооруженных сил страны. Между тем само положение засекречено.

«Согласно части пятой статьи 10 закона "О вооруженных силах Украины (ВСУ)" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций ВСУ (прилагается, тайно)», - говорится в подписанном Порошенко документе, текст которого опубликован на официальном сайте главы соседнего государства.

Как отмечается на сайте Минобороны незалежной, в функции ССО входят проведение спецопераций и специальная разведка. При этом общая структура этого подразделения ВСУ состоит из воинских частей специального назначения, информационно-психологических операций и обеспечения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале в Донецкой народной республике (ДНР) заявляли о том, что ВСУ готовятся к провокациям. Как заявили тогда в командовании ДНР, одна из ключевых задач украинской армии - «создание резонансного повода», который Киев мог бы использовать для развязывания настоящей войны в Донбассе.