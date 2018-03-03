2018-03-03T23:16:42+03:00
Политика

Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВСУ

Между тем само положение засекречено
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В субботу, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий положение о Силах специальных операций (ССО) вооруженных сил страны. Между тем само положение засекречено.

«Согласно части пятой статьи 10 закона "О вооруженных силах Украины (ВСУ)" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций ВСУ (прилагается, тайно)», - говорится в подписанном Порошенко документе, текст которого опубликован на официальном сайте главы соседнего государства.

Как отмечается на сайте Минобороны незалежной, в функции ССО входят проведение спецопераций и специальная разведка. При этом общая структура этого подразделения ВСУ состоит из воинских частей специального назначения, информационно-психологических операций и обеспечения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале в Донецкой народной республике (ДНР) заявляли о том, что ВСУ готовятся к провокациям. Как заявили тогда в командовании ДНР, одна из ключевых задач украинской армии - «создание резонансного повода», который Киев мог бы использовать для развязывания настоящей войны в Донбассе.

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