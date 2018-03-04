В Турции состоялось первое досрочное голосование на выборах президента РФ

СЕГОДНЯ 00:10 2018-03-04T00:11:01+03:00

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Первые граждане Российской Федерации отдали свои голоса на выборах президента России. В турецком городе Мерсине состоялась процедура досрочного голосования.

Как рассказала пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, своим гражданским правом воспользовались россияне, работающие в Турции на строительстве первой с стране атомной электростанции «Аккую», а также граждане РФ проживающие постоянно в Мерсине и Адане.

"Соотечественникам, впервые принявшим участие в голосовании, вручили памятные сувениры. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", — рассказала Касимова.

По ее словам, на следующей неделе досрочное голосование также состоится 9 марта в Дарыдже, 10 марта в Аланье и Кемере, 10-11 марта в Бурсе. Также до проведения всеобщих выборов в РФ голосование состоится в турецких Эскишехире (12 марта) и Измире (14-15 марта). А в день выборов 18 марта избирательные участки откроются в посольстве России в Анкаре, и в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru ранее сообщал о постановлении Центризбиркома, в котором сказано, что досрочное голосование россиян на выборах президента РФ в 2018 году будет проведено на 17 участках в 11 странах мира.