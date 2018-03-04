Неделя морозов причинила Великобритании убытки на $1,4 млрд в сутки

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-04T13:05:12+03:00

Прямые и косвенные последствия похолодания могут вдвое сократить рост ВВП королевства по сравнению с прогнозируемыми показателями

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Морозы и снегопады уходящей недели стоили Великобритании не менее миллиарда фунтов ($1,4 млрд) экономического ущерба за каждые сутки похолодания.

По данным издания The Observer, только строительная индустрия страны потеряла до 2 млрд фунтов ($2,76 млрд) за три самых холодных дня прошлой недели, когда из-за отрицательных температур прекращались работы по возведению объектов.

Еженедельник не исключает, что непогода сократит вдвое рост ВВП Великобритании в первом квартале 2018 года по сравнению с прогнозируемым уровнем — с 0,4% до 0,2%. причиной тому может стать цепная реакция неблагоприятных событий, когда одна проблема будет порождать другую.

Например, вызванный гололедом и снежными заносами транспортный коллапс мешает людям добираться до мест работы, срывает сроки поставок сырья преприятиям, из-за чего последние приостанавливают производство.

Также из-за непогоды страдает сфера услуг — многие магазины, кафе и рестораны, также как и учреждения культуры и спорта стали непривычно малолюдными.

Аномальные холода в Великобритании вызваны приходом мощного сибирского антициклона, который местные СМИ прозвали «зверем с Востока». Ситуация усугубилась после того, как антициклон столкнулся на территорией страны с атлантическим штормом «Эмма», пришедшим с юго-запада, со стороны Азорских островов. В итоге нынешняя неделя стала самой холодной на британских островах с 1991 года.

Аномальные холода в Европе положительно сказались на экспорте российского топлива. Уже 6 марта в Великобританию прибудет танкер с сжиженным газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ».