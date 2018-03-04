2018-03-04T13:49:43+03:00
Происшествия

На юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины со множественными ранами

Следователи возбуждили уголовное дело
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Следственном комитете России заинтересовались фактом обнаружения полицейскими на юго-западе Москвы тела 42-летнего мужчины со множественными ранениями по всему телу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых погиб мужчина, а также личности его возможных убийц.

Пока что известно, что обнаружили погибшего днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в Москве. При этом, на теле и шее мужчины эксперты зафиксировали многочисленные колото-резаные ранениями.

Уголовное дело следователи СКР возбудили по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

«Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Напомним, что по российскому законодательству преступникам, если вина их будет доказана, может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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