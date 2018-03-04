2018-03-04T14:35:39+03:00
Политика

ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в Восточную Гуту

Ранее стало известно о намерении террористов сорвать доставку гумпомощи в город Дума
Дарья ИВАШКИНА
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В это воскресенье в Восточной Гуте началась шестая гуманитарная паузаВ это воскресенье в Восточной Гуте началась шестая гуманитарная паузаФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В воскресенье, 4 марта, ООН планировала направить в сирийский город Дума гуманитарный конвой с продовольствием и детским питанием. Однако всемирная организация решила приостановить отправку гумпомощи в Восточную Гуту.

«Сегодня автоколонна не сможет доставить груз в Восточную Гуту. Но мы находимся в постоянной готовности, чтобы оказать помощь, как только позволят условия», - цитирует представителя ООН Reuters.

Стоит отметить, что ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии предупредили о том, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» намерены сорвать доставку гуманитарной помощи в Думу. «Джихадисты намерены осуществить минометный обстрел колонны и обвинить в этом правительственные силы», - заявил представитель центра Владимир Золотухин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье в Восточной Гуте началась шестая гуманитарная пауза. Режим прекращения огня начал действовать в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

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