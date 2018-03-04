Посольство России прокомментировало заявление Лесли и Рыбки об «угрозах в тюрьме Таиланда»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-03-04T15:11:24+03:00

Дипломаты отметили, что задержанные в Паттайе за проведение нелегального секс-тренинга «выдают желаемое за действительное»

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В посольстве России в Таиланде прокомментировали заявление героини недавнего секс-скандала Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и секс-гуру Александра Кириллова (Алекса Лесли) об «угрозах в тюрьме Таиланда». Там заявили, что подозреваемые в проведении нелегального секс-тренинга в Паттайе «выдают желаемое за действительное», заявляя, что сотрудники тюрьмы якобы требуют у них ПИН-коды от айфонов и угрожают им.

Как заметил заведующий консульским отделом диппредставительства РФ в Таиланде Владимир Соснов, чтобы получить данные, хранящиеся на мобильных устройствах, необязательно обращаться к их владельцам. «Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко достать соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», - сказал дипломат в интервью РБК.

А вот комментировать задержание Насти Рыбки в нашем посольстве не стали, подчеркнув, что вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь», они не занимаются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля в Таиланде задержали группу «секс-инструкторов», среди которых было восемь граждан России, включая Алекса Лесли и Настю Рыбку. Позже задержанных выпустили под залог, но вскоре вновь задержали.

alex.lesley Основное правило мастера любого вида спорта - быть готовым ко всему

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