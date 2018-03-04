2018-03-04T15:14:10+03:00
В мире

Сенат штата Флорида отказался поддержать мораторий на продажу винтовок AR-15

Законодатели сначала утвердили поправку, но через 15 минут она была отменена по итогам одноименного голосования
Денис СУХОВ
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Винтовка AR-15 на полке магазина. ФОТО Lehtikuva/EAST NEWSВинтовка AR-15 на полке магазина. ФОТО Lehtikuva/EAST NEWS
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Сенат штата Флорида отказался поддержать двухлетний мораторий на продажу полуавтоматических винтовок AR-15 — именно ей был вооружен 19-летний Николас Круз, устроивший бойню в школе города Паркленд.

По данным телеканала CBS, местные законодатели сначала утвердили поправку, ужесточающую доступ к оружию, но уже через 15 минут она была отменена поименным голосованием — инициативу поддержали только 17 сенаторов против 21.

Всего сенат Флориды обсудил десятки поправок к проекту закона, направленному на усиление безопасности в школах, ужесточении контроля за огнестрельным оружием и психическим здоровьем его владельцев.

Напомним, что право американских граждан на владение и ношение оружия гарантируется второй поправкой к конституции США. Однако вопрос ограничения доступа к оружию вновь оказался в центре внимания после кровавой трагедии во Флориде, где Николас Круз расстрелял 17 человек в школе города Паркленд, прежде чем был задержан полицией.

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