Защитник сборной Италии по футболу 31-летний Давиде Астори умер во сне

СЕГОДНЯ 15:22 2018-03-04T15:23:21+03:00

Давиде Астори был всего 31 год Фото: REUTERS

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31-летний итальянский футболист Давиде Астори найден мертвым в своим гостиничном номере в городе Удине, куда защитник и капитан команды «Фиорентина» приехал на очередной матч турнира за «Скудетто» итальянской «Серии А».

По предварительным данным футболист умер во сне. Об этом сообщили ряд итальянских СМИ, а позже печальную новость подтвердили и в самом клубе.

"Фиорентина" вынуждена сообщить о смерти капитана Давиде Астори. Мы глубоко шокированы этой новостью", - сказали в пресс-службе итальянского клуба.

Стоит отметить, что 4 марта «Фиорентина» должна сыграть с «Удинезе» в матче 27-м тура чемпионата Италии. Однако, по неподтвержденной информации, встреча будет отменена и перенесена на другой день.

В этом сезоне Астори принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. До перехода в "Фиорентину" Давиде Астори защищал цвета таких итальянских клубов как "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рома". Кроме того, Давиде Астори выступал с 2011 по 2017 год за сборную своей страны, сыграв в 14 матчах и забив один гол.