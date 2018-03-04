2018-03-04T15:35:33+03:00
В мире

Курды заявили о гибели 59 турецких солдат и боевиков в боях за город Раджо на севере Сирии

По информации представителя «Сил народной самообороны», продолжаются столкновения в северной части населенного пункта
Денис СУХОВ
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Курды заявили о гибели 59 турецких солдат и боевиков в боях за город Раджо на севере СирииКурды заявили о гибели 59 турецких солдат и боевиков в боях за город Раджо на севере СирииФото: REUTERS
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Не менее 59 турецких солдат и боевиков лояльной Анкаре «Сирийской свободной армии» погибли при попытке штурма города Раджно в сирийском Африне. Об этом заявил представитель курдских «Сил народной самообороны» (СНС) Бруск Хасеке.

По его словам, информация турецких СМИ о взятии Раджо не соответствует действительности.

«Бои идут сейчас в западной части города, вокруг деревень Бейданли и Хадж-Халиль, а также у плотины в районе Мейданки», - цитирует Хасеке местное агентство Firat.

В свою очередь, турецкие военные заявили об уничтожении 178 курдских «террористов» за последние сутки.

На этой неделе турецкие военные приступили ко второй фазе операции «Оливковая ветвь», которая проводится против курдских отрядов в Африне с 20 января. Теперь перед войсками поставлена задача зачистить от СНС крупные населенные пункты на подступах к административному центру региона.

Если турецкие войска и союзные им боевики захватят Раджо и соседний город Джиндерес, Африн окажется в оперативном окружении.

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