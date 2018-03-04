СЕГОДНЯ 15:52 2018-03-04T15:52:57+03:00

Американский лидер уверен, что невозможно отстранить президента, который не совершал преступления

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не боится импичмента. Американский лидер уверен, что его невозможно отстранить, так как он не совершал никаких преступных деяний. Соответствующее высказывание главы государства привели журналисты пресс-пула Белого дома.

«Вам нельзя объявить импичмент, когда нет преступления. Оставьте это!», - заявил Трамп, выступая на торжественном ужине в честь 133-летия со дня основания престижного журналистского клуба «Гридирон».

Кроме того, в своей речи Трамп упомянул некоторых своих политических оппонентов, в частности лидера фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Президент охарактеризовал ее как «сумасшедшую, но хорошую женщину».

Как сообщал сайт «КП», ранее конгрессмены от демократической партии неоднократно призывали объявить импичмент Трампу, так как он якобы злоупотребляет своими полномочиями и мешает расследованию предполагаемых связей администрации США с Москвой.

Впрочем, в Белом доме, как и в Кремле, уже неоднократно указывали на абсурдность и бездоказательный характер подобных подозрений.