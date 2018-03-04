Порошенко заявил о полном покрытии дефицита газа на Украине

СЕГОДНЯ 16:06 2018-03-04T16:07:45+03:00

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Кризисная ситуация с дефицитом газа на Украине полностью преодолена благодаря поставкам из Европы. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

По мнению украинского лидера, часы «газового шантажа» со стороны РФ благополучно миновали.

«Сегодня у нас стабильная ситуация с поставками газа: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Резко увеличились поставки газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии», - написал Порошенко на своей странице в Твиттер.

Глава государства добавил, что на данный момент предпринятые меры полностью покрыли дефицит топлива в стране.

Как сообщал сайт «КП», ранее Порошенко заявил о преодолении кризисной ситуации с газоснабжением Украины. По его словам, Киев увеличил импорт топлива из Европы с 4 до 29 млн кубометров в сутки.

Напомним, в начале марта российский газовый холдинг «Газпром» принял решение расторгнуть все соглашения с украинским «Нафтогазом» после неблагоприятного вердикта Стокгольмского арбитража по тяжбе двух компаний.

С 1 марта поставки российского «голубого топлива» Киеву были прекращены.