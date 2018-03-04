ЕС выделит Украина 32,5 миллионов евро на развитие регионов страны

СЕГОДНЯ 16:25 2018-03-04T16:25:45+03:00

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Вместо того, чтобы заниматься реальным восстановлением экономики страны, нынешние киевские власти продолжают копить долги и занимать деньги у своих зарубежных кураторов на любые нужды. Очередной транш матпомощи Украине должен прийти на так называемое развитие программы поддержки регионов и реформирования госуправления. Европейские партнеры Киева выделят стране 32,5 миллиона евро. Об этом заявили в Министерстве экономического развития украинского государства.

«В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления», — говорится в сообщении Минэкономразвития Украины.

Стоит добавить, что в январе ЕС отказал Украине в выделении обещанных 600 миллионов евро на развитие экономики страны, обусловив это слабыми подвижками в этом направлении. Однако чуть позже расщедрился на 17 млн. для поддержание науки и искусства.

К настоящему времени внешний госдолг Украины составляет порядка 60% ВВП страны.Таким образом, становится понятно, что если немедленно Украина не начнет борьбу с собственными задолженностями, то уже в 2019-м ей окончательно придется объявить дефолт.