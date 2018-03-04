СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-04T16:16:48+03:00

Один человек погиб при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Подмосковье Фото: "КП" Архив

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В воскресенье, 4 марта, смертельное ДТП случилось в Подмосковье. Около 13:45 мск на 78-м километра автодороги «Крым» (трассы М-2) водитель автобуса, перевозившего рабочих из стран СНГ, не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со снегоуборочной машиной «КамАЗ».

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, и еще трое пострадали. Причем, как уточнили в экстренных службах региона, в момент ДТП в пассажирском транспорте находились два водителя и 18 пассажиров - в основном граждан Украины.

Кстати, в пресс-службе областного главка МВД России уже подтвердили информацию об одном погибшем в результате аварии. «На 78-м километре трассы М-2 произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз", предварительно, погиб один человек», - сказал представитель ведомства «Интерфаксу».

Отметим, это уже далеко не первое ДТП с участием автобуса в Подмосковье. Например, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Домодедовском районе Московской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов-Москва. Тогда два человека пострадали.