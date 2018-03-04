2018-03-04T16:16:48+03:00
Происшествия

Один человек погиб при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Подмосковье

Авария произошла на трассы М-2 в Чеховском районе области
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Один человек погиб при столкновении автобуса со снегоуборщиком в ПодмосковьеОдин человек погиб при столкновении автобуса со снегоуборщиком в ПодмосковьеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 марта, смертельное ДТП случилось в Подмосковье. Около 13:45 мск на 78-м километра автодороги «Крым» (трассы М-2) водитель автобуса, перевозившего рабочих из стран СНГ, не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со снегоуборочной машиной «КамАЗ».

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, и еще трое пострадали. Причем, как уточнили в экстренных службах региона, в момент ДТП в пассажирском транспорте находились два водителя и 18 пассажиров - в основном граждан Украины.

Кстати, в пресс-службе областного главка МВД России уже подтвердили информацию об одном погибшем в результате аварии. «На 78-м километре трассы М-2 произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз", предварительно, погиб один человек», - сказал представитель ведомства «Интерфаксу».

Отметим, это уже далеко не первое ДТП с участием автобуса в Подмосковье. Например, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Домодедовском районе Московской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов-Москва. Тогда два человека пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сеть повеселило фото малайского медведя, похожего повадками на человека
Из-за сильнейшего снегопада подразделения МЧС приведены в повышенную готовность
Собчак рассказала о нападении на нее в центре Москвы
Активистка Фемен на выборах напала на Берлускони
Четыре человека погибли при обрушении здания в Польше
Володин рассказал о ходе реализации послания Путина
Тур чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти Давиде Асторе
На севере Израиля водитель джипа сбил трех военных
Российский лыжник Большунов взял серебро Кубка мира
Пассажир самолета с отказавшим двигателем снял на видео экстренную посадку в Бишкеке
ЕС выделит Украина 32,5 миллионов евро на развитие регионов страны
Порошенко заявил о полном покрытии дефицита газа на Украине
Дональд Трамп объяснил, почему не боится импичмента
Курды заявили о гибели 59 турецких солдат и боевиков в боях за город Раджо на севере Сирии
Защитник сборной Италии по футболу 31-летний Давиде Астори умер во сне