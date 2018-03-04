2018-03-04T16:59:41+03:00
Спорт

Российский лыжник Большунов взял серебро Кубка мира

Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Нынешний сезон стал самым удачным для 21-летнего спортсмена. Большунов пять раз поднимался на третью ступень пьедестала Кубка мираНынешний сезон стал самым удачным для 21-летнего спортсмена. Большунов пять раз поднимался на третью ступень пьедестала Кубка мираФото: REUTERS
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Вслед за россиянкой Натальей Непряевой, завоевавшей накануне серебро Кубка мира в Лахти, славный почин поддержал и многократный медалист минувшей Олимпиады-29018 в Пхенчхане Александр Большунов. Россиянин завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км.

Российский лыжник преодолел дистанцию за 33 минуты 21 секунду. Золото завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33.11,9), третьим стал хозяин трассы, финн Ииво Нисканен (33.32,8).

Нынешний сезон стал самым удачным для 21-летнего спортсмена. Большунов пять раз поднимался на третью ступень пьедестала Кубка мира. В олимпийском же Пхенчхане российский лыжник взял три серебра и бронзу, став, таким образом, рекордсменом по числу наград российской олимпийской сборной.

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