Российский лыжник Большунов взял серебро Кубка мира

СЕГОДНЯ 16:46 2018-03-04T16:59:41+03:00

Нынешний сезон стал самым удачным для 21-летнего спортсмена. Большунов пять раз поднимался на третью ступень пьедестала Кубка мира Фото: REUTERS

Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финском Лахти

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Вслед за россиянкой Натальей Непряевой, завоевавшей накануне серебро Кубка мира в Лахти, славный почин поддержал и многократный медалист минувшей Олимпиады-29018 в Пхенчхане Александр Большунов. Россиянин завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км.

Российский лыжник преодолел дистанцию за 33 минуты 21 секунду. Золото завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33.11,9), третьим стал хозяин трассы, финн Ииво Нисканен (33.32,8).

Нынешний сезон стал самым удачным для 21-летнего спортсмена. Большунов пять раз поднимался на третью ступень пьедестала Кубка мира. В олимпийском же Пхенчхане российский лыжник взял три серебра и бронзу, став, таким образом, рекордсменом по числу наград российской олимпийской сборной.