Пассажир самолета с отказавшим двигателем снял на видео экстренную посадку в Бишкеке

СЕГОДНЯ 16:44 2018-03-04T16:44:52+03:00

Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Бишкеке Фото: кадр с видео

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В воскресенье самолет RJ-85 киргизской авиакомпании Tez Jet совершил аварийную посадку в аэропорту Манас в Бишкеке.

Как уточнили в воздушной гавани, в 14:22 мск лайнер вылетел из столицы Киргизии в город Баткен, расположенный на юго-западе страны. Однако вскоре после взлета пилоты запросили разрешение на аварийную посадку. Выяснилось, что командир экипажа принял решение прервать полет из-за отказа левого двигателя.

В результате самолет благополучно приземлился в бишкекском аэропорту. В момент ЧП на борту находились 96 пассажиров, никто из них не пострадал, передает

Более того, в сети уже появилось видео, снятое одним из пассажиров аварийного воздушного судна. Судя по опубликованным кадрам, во время посадки люди молились и плакали, а когда лайнер приземлился - принялись дружно аплодировать пилотам.

Видео посадки в Бишкеке самолета с отказавшим двигателем.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля самолет авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес, также был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Правда, тогда пилотам пришлось садиться с горящим двигателем.