На севере Израиля водитель джипа сбил трех военных

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-04T17:05:49+03:00

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В воскресенье, 4 марта, в городе Акко, расположенном на севере Израиля, джип протаранил группу военных. Он сбил пограничника и двух военнослужащих, один из которых открыл ответный огонь и сумел обезвредить водителя внедорожника.

В результате подозреваемый получил ранение средней тяжести. Что касается пострадавших солдат, то все трое были госпитализированы с легкими травмами.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. По последним данным, стражи порядка уже признали случившееся в Акко умышленным нападением на националистической почве. «Расследование инцидента… указывает на то, что речь идет о нападении на националистической почве», - говорится в пресс-релизе местных правоохранительных органов.

Отметим, это уже не первый подобный случай в Израиле. Например, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года в Иерусалиме грузовик намеренно наехал на группу военнослужащих армии Израиля. Тогда четыре человека погибли, и еще 15 пострадали.