2018-03-04T17:19:26+03:00
Спорт

Тур чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти Давиде Асторе

Защитник «Фиорентины» был обнаружен в своем гостиничном номере умершим во сне
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Свои соболезнования семье и близким Асторе уже выразили в ФИФАСвои соболезнования семье и близким Асторе уже выразили в ФИФАФото: REUTERS
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Все семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу в «Серии А», которые должны были состояться 4 марта, отменены и будут сыграны в другой день. Сделано из-за смерти защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

4 марта должны были сыграть "Аталанта" - "Сампдория", "Кьево" - "Сассуоло", "Милан "Дженоа" - "Кальяри", "Торино" - "Кротоне", "Удинезе" - "Фиорентина", "Беневенто" - "Верона", " - "Интер". О том, когда матчи состоятся, будет объявлено дополнительно.

Давиде Астори скончался в ночь на 4 марта и был найден утром в своем номере в гостинице города Удине, куда он прилетел с командой на матч 27-го тура «Серии А» с местным «Удинезе». Игрок «Фиорентины» умер во сне, причина его смерти сейчас выясняется.

До 2015 года Асторе, являясь одновременно игроком сборной Италии, играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол.

Свои соболезнования семье и близким Асторе уже выразили в ФИФА, а также представители ряда других мировых футбольных ассоциаций.

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