Володин рассказал о ходе реализации послания Путина

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-04T17:25:45+03:00

Как отметил председатель Госдумы, по ряду важных направлений уже проводились парламентские слушания

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В воскресенье, 4 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости в течение 2018 года подготовить законодательную часть для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«В законодательной части нам нужно все будет сделать в течение текущего года»,- сказал председатель нижней палаты парламента.

Также Володин заметил, что по ряду важных направлений из обращения главы нашего государства уже проводились парламентские слушания и созданы экспертные советы. Речь идет о цифровой экономике, диверсификации оборонных предприятий, жилищной политике, вопросах строительства жилья и защите прав дольщиков. «Вот по этим по всем вопросам мы исходили из того, что ранее президент говорил о приоритетности этих направлений и начали работу, что называется, заранее», - пояснил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 1 марта, глава нашего государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе своего выступления Владимир Путин высказался по широкому спектру вопросов.