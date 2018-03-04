СЕГОДНЯ 17:39 2018-03-04T17:39:28+03:00

Четыре человека погибли при обрушении здания в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 4 марта, в польском городе Познань из-за взрыва бытового газа обрушился четырехэтажный жилой дом.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, и еще 24 получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются: под завалами еще могут находиться люди, сообщает Interia Fakty. Как стало известно, в районе ЧП сейчас работают 160 спасателей, 30 пожарных расчетов, полиция и медики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 3 марта, в одном из жилых домов, расположенных в центре бельгийского Льежа, прогремел мощный взрыв, после чего в здании начался пожар. По предварительным данным, причиной взрыва также стала утечка бытового газа.