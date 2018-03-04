Активистка Фемен на выборах напала на Берлускони

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-04T17:45:10+03:00

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Активистки женского движения Фемен продолжают, чтобы в очередной раз заявить о себе и о своем несогласии с чем только возможно, появляться в самых различных местах, где присутствуют политики и известные личности. Не обошли они вниманием и нынешние парламентские выборы в Италии.

Очередную акцию активистки устроили в Милане, в момент, когда свои выбор делал патриарх итальянской и мировой политики, лидер движения «Вперед Италия» и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Полуголая девушка со словами "Берлускони, твое время истекло!" попыталась прорваться к Берлускони, когда тот с бюллетенем подошел к урне, и легла на стол избирательной комиссии.

Как пишут местные СМИ, политик никак не отреагировал на демарш активистки Фемен, лишь слегка улыбнулся. Однако позже он все же прокомментировал произошедшее, заявив, что польщен подобным вниманием к нему со стороны слабого пола. Девушку же задержали карабинеры и доставили в участок для дальнейшего разбирательства.

Примечательно, что это не первый подобный случай с итальянским политиком. На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года произошел инцидент похожий на нынешний, правда, девушек тогда было три. Но участок для голосования был тот же самый.

4 марта по всей Италии проходят парламентские выборы. Правом избрать членов Палаты депутатов обладают 46,6 миллиона человек, достигших 18-летнего возраста. Партия Сильио Берлускони «Вперед Италия» имеет неплохие шансы оказаться в лидерах парламентской гонки.