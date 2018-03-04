Из-за сильнейшего снегопада подразделения МЧС приведены в повышенную готовность

4 Март 18:07 2018-03-04T18:07:31+03:00

Ведомство намерено задействовать все резервы для борьбы с капризами погоды Фото: Рамиль ГАЛИ

По прогнозам синоптиков, метель в столичном регионе закончится еще не скоро

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Непрекращающийся снегопад в Центральной части России привел к тому, что МЧС переходит на работу в экстренном режиме. Ведомство намерено задействовать все резервы для борьбы с капризами погоды.

"Для борьбы со снегом и в целях минимизации рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, силы постоянной готовности главных управлений МЧС по субъектам РФ в ЦФО функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за метеорологической обстановкой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, МЧС проинформировало граждан через СМС-рассылку о установившейся обстановке. Россиян просят без особой надобности не покидать своих домов, автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте, а дальнобойщикам быть предельно внимательными на трассах.

Экстренные службы ведут круглосуточное видеонаблюдение за ситуацией на дорогах. Кроме того, развернуты мобильные пункты обогрева в местах наибольшей необходимости.

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили жителей центральных российских регионов о сильнейшем снегопаде за последние несколько десятков лет.