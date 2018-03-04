2018-03-04T18:02:43+03:00
Политика

Собчак рассказала о нападении на нее в центре Москвы

Неизвестный облил кандидата в президенты водой с криком «Это за Жириновского!»
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак несколько раз устроили перепалки в ходе дебатовКандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак несколько раз устроили перепалки в ходе дебатовФото: скриншот видео
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В воскресенье, 4 марта, стало известно о нападении на кандидата в президенты России Ксению Собчак. Как заявила сама телеведущая, молодой человек напал на нее, когда она выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

По словам претендента на высший государственный пост, нападавший облил ее «чем-то» с криком «Это за Жириновского!» «Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!" Вызвали милицию», - написала Собчак в своем микроблоге в Twitter.

Сразу после случившего корреспондент «КП» дозвонился до Ксении Анатольевны, чтобы узнать у нее подробности инцидента. В результате нам удалось выяснить, что подозреваемый в настоящее время задержан. Причем задержать его помогла охрана Горбачева.

«На место приехала полиция. Мы ждали ее сорок минут. Если бы охрана Горбачева не помогла нам поймать этого человека, я не знаю, чем это все могло закончиться. Сейчас мы составляем протокол. Для меня это конфликт на почте ненависти за те взгляды, которые я высказываю», - сказала Собчак корреспонденту «КП».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак несколько раз устроили перепалки в ходе дебатов. Так, на теледебатах в минувшую среду телеведущая облила водой своего оппонента, который обзывал ее. А на следующий день кандидаты вступили в конфликт из-за родственников.

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