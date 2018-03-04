4 Март 18:09 2018-03-04T18:12:35+03:00

Пользователи гадают: кто же это, человек в медвежьей шкуре или слишком худой медведь

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В Сети пользователи обсуждают размещенные фото малайского медведя в одном из зоопарков. На первый взгляд животное вполне обычное. Но если приглядеться, то его поведение, неестественная стойка на задних лапах и сродни человеческому хватание себя за голову, будто в расстроенных чувствах, заставило юзеров предположить, что это и не медведь вовсе, а человек в медвежьей шкуре.

Пользователи гадают: кто же это, человек в медвежьей шкуре или слишком худой медведь

К тому же сомнения вызвал довольно дистрофичный вид животного. Судя по фотографиям других представителей данного подвида, которыми делятся пользователи, представленное ранее животное сильно отличается от своих собратьев по фауне.

Сеть повеселило фото малайского медведя, похожего повадками на человека

«Самки весят 27-65 кг, самцы чуть крупнее. Вполне возможно этот побритый или после болезни. Всяко в зоопарке не диванные эксперты работают», - предположил один из пользователей.

В Сети пользователи обсуждают размещенные фото малайского медведя в одном из зоопарков

Пользователи стали шутить по поводу странного вида животного. Среди прочих были и те, кто предположил, что это загримированный российский актер Сергей Безруков. Намекая на сыгранную когда-то роль Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Тогда гримеры изменили внешность Безрукова до неузнаваемости, что породило массу шуток в адрес артиста.

Стоит отметить, что средний вес бурого малайского медведя в среднем составляет порядка 400 килограммов. И стоять на задних лапах для этих животных является делом вполне обычным и привычным.