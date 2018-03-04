4 Март 18:22 2018-03-04T18:22:59+03:00

В МВД Украины объяснили, почему ставили на колени митингующих у Верховной рады Фото: REUTERS

В ведомстве заверили, что стояние на коленях «никаким унижением не является»

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Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал сообщения об «унижении задержанных у здания Верховной рады в Киеве». Напомним, ранее стало известно, что правоохранители ставили подозреваемых на колени.

По словам представителя министерства внутренних дел незалежной, стояние на коленях «никаким унижением не является». Как отметил Шевченко, это принятая среди полицейских разных стран тактика обеспечения личной безопасности.

«Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт - это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путём приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него», - написал представитель украинского МВД на своей странице в Facebook.

Также он заметил, что стражи порядка поставили протестующих на колени, «чтобы не держать их лежа на снегу лицом вниз». Кроме того, по словам Артема Шевченко, при этом задержанным разрешалось разговаривать и курить.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 3 марта, около здания Верховной рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. Случилось это, когда стражи порядка начали разбирать палатки активистов. По последним данным, в результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе семеро полицейских. И еще более 100 были задержаны.