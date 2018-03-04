Путин: Россия не выдаст США обвиненных во «вмешательстве» в американские выборы

4 Март 19:01 2018-03-04T19:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский лидер Владимир Путин заявил американским журналистам, что наша страна не будет выдавать США своих граждан, которые, по мнению Вашингтона, якобы пытались вмешаться в президентские выборы, состоявшиеся в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», - сказал глава нашего государства в интервью телеканалу NBC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три юридических лица в попытках вмешаться в американские выборы. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения были действительно выдвинуты, но ничего похожего на доказательства предоставлено не было. При этом в МИД РФ не исключили ответных мер на возможные санкции США против фигурантов «списка Мюллера».