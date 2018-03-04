Саакашвили сравнил разгон митингующих у Верховной рады с тасканием его за волосы

4 Март 19:26 2018-03-04T19:26:19+03:00

По мнению политика, своим поведением киевские власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось

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В воскресенье, 4 марта, бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал разгон своих сторонников возле Верховной рады в Киеве.

Как заявил политик, применять силу против протестующих было совсем необязательно. По мнению бывшего одесского губернатора, этим киевские власти просто хотели «показать, что они сильны». При этом Саакашвили сравнил разгон своих сторонников с тасканием его за волосы.

«Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и четко показывает намерения (президента Украины Петра) Порошенко и (главы МВД незалежной Арсена) Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах», - сказал Саакашвили в опубликованном на своей странице в Facebook видеообращении.

Также он заметил, что своим поведением киевские власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 3 марта, около здания Верховной рады произошли столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. Случилось это, когда стражи порядка начали разбирать палатки активистов. В результате более 100 митингующих были задержаны, и еще 20 человек, в том числе семеро правоохранителей, пострадали.