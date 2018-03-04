В Верховной раде заявили, что Украина не будет платить за американские комплексы Javelin

4 Март 19:47 2018-03-04T19:47:58+03:00

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В воскресенье, 4 марта, стало известно, что Украина не будет платить за поставки из США противотанковых ракет и ракетных установок Javelin.

Как заметил депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук, Вашингтон сам оплатит 37 пусковых установок и 210 ракет, которые в ближайшем времени должен получить Киев. «Итак, последний шаг фактически сделан - Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin. Заметим - не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине», - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

Также политик заметил, что для воюющей страны оружия много не бывает, «тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны».

Напомним. как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте госдепартамент США разрешил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, одобрив сделку на сумму примерно в 47 миллионов долларов.