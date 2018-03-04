Стали известны причины внезапной смерти итальянского футболиста Астори

4 Март 20:06 2018-03-04T20:06:02+03:00

Голкипер «Фиорентины», который накануне видел скончавшегося спортсмена в живых, рассказал о последних минутах его жизни

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После проведенного судмедэкспертами первичного вскрытия защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, правоохранители рассказали что именно могло послужить причиной скоропостижной кончины футболиста.

Как заявил прокурор города Удине, 31-летний молодой человек скончался «от простой остановки сердца во время сна», что является довольно необычно для такого юного возраста. Тем более, что мужчина не страдал никакими сердечными заболеваниями.

«Парадокс состоит в том, что игрок умер от остановки сердца по естественным причинам. Странно, как такое могли случиться с профессионалом, который так тщательно контролируется врачами футбольной команды, и сам не показывает никаких предупреждающих знаков», - сказал прокурор Удине Антонио Де Николо.

Вратарь Марко Спортилло был последним, кто видел живым Давиде Астори. Не задолго до отхода ко сну, молодые люди вместе играли в видеоигры. По словам голкипера, Астори был в прекрасном расположении духи и ни на что не жаловался, сообщают местные СМИ.

Утром 4 марта футболист «Фиорентины» Давиде Астори был обнаружен мертвым и без признаков насильственной смерти в своем гостиничном номере в Удине, куда он приехал на матч с местной командой, Соболезнования семье и близким спортсмена, а также его одноклубникам выразили в ФИФА. Матчи 27-го тура итальянской «Серии А», которые должны были состоятся в этот день, перенесены на другое число.