Стали известны причины внезапной смерти итальянского футболиста Астори
После проведенного судмедэкспертами первичного вскрытия защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, правоохранители рассказали что именно могло послужить причиной скоропостижной кончины футболиста.
Как заявил прокурор города Удине, 31-летний молодой человек скончался «от простой остановки сердца во время сна», что является довольно необычно для такого юного возраста. Тем более, что мужчина не страдал никакими сердечными заболеваниями.
«Парадокс состоит в том, что игрок умер от остановки сердца по естественным причинам. Странно, как такое могли случиться с профессионалом, который так тщательно контролируется врачами футбольной команды, и сам не показывает никаких предупреждающих знаков», - сказал прокурор Удине Антонио Де Николо.
Вратарь Марко Спортилло был последним, кто видел живым Давиде Астори. Не задолго до отхода ко сну, молодые люди вместе играли в видеоигры. По словам голкипера, Астори был в прекрасном расположении духи и ни на что не жаловался, сообщают местные СМИ.
Утром 4 марта футболист «Фиорентины» Давиде Астори был обнаружен мертвым и без признаков насильственной смерти в своем гостиничном номере в Удине, куда он приехал на матч с местной командой, Соболезнования семье и близким спортсмена, а также его одноклубникам выразили в ФИФА. Матчи 27-го тура итальянской «Серии А», которые должны были состоятся в этот день, перенесены на другое число.