Мэй и Трамп призвали Россию использовать свое влияние для прекращения насилия в Восточной Гуте

4 Март 20:16 2018-03-04T20:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лондоне рассказали о состоявшемся ранее в воскресенье, 4 марта, телефонном разговоре между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом. Как выяснилось, в ходе этой беседы стороны «обсудили Сирию и ужасающую гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте».

При этом собеседники согласились с тем, что России следует использовать свое влияния на Дамаск для прекращения насилия в пригороде сирийской столицы. «Они согласились с тем, что Россия и другие (страны), которые имеют влияние на сирийский режим, должны теперь прибегнуть к действиям для прекращения его кампании насилия и защиты мирных жителей», - цитирует сообщение пресс-службы британского премьера ТАСС.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, 27 февраля Россия открыла в пригороде Дамаска гуманитарный коридор для того, чтобы обеспечивать безопасный проход местных жителей и эвакуацию пострадавших. Однако с тех пор боевики блокируют выходы из зоны конфликта и угрожают местным жителям расправой, в случае если те решат покинуть анклав.