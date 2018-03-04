4 Март 20:47 2018-03-04T20:47:48+03:00

Полицейские британской столицы пока не рассматривают произошедшее как теракт

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На северо-востоке Лондона прогремел взрыв. Все произошло в магазине в лондонском районе Гарольд Хилл. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. По крайней мере, на данный момент нет такой информации

В настоящее время полицейские устанавливают природу хлопка. В Скотланд-Ярде пока не спешат делать поспешных выводов и считать произошедшее терактом. Основная версия – взрыв бытового газа.

- Сообщение о взрыве в доме на Фарнам-Роуд полицейскими получено в 13.30 (16.30 мск). Сотрудники полиции, представители противопожарной службы и службы скорой помощи прибыли на место происшествия. Причиной произошедшего стал взрыв бытового газа, пострадавших нет, — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

На настоящий момент квартал, где произошло ЧП, оцеплен полицейскими. На месте работают пожарные и несколько следственно-оперативных бригад. Опрашиваются свидетели и изучаются камеры наружного видеонаблюдения.