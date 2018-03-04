Путин поприветствовал участников форума «Территория самоуправления»

4 Март 20:40 2018-03-04T20:40:41+03:00

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума «Российское движение школьников – территория самоуправления». При этом он отметил, что в детском оздоровительном лагере «Орленок» в настоящее время собрались авторы лучших практик по развитию детского самоуправления, лидеры и активисты молодежных объединений.

Также глава государства подчеркнул, что стартовавший форум способствует личностному становлению школьников. «Такие значимые инициативы, каким, безусловно, является ваш форум, способствуют личностному становлению школьников, реализации их творческих способностей, помогают формированию у подростков активной жизненной и гражданской позиции, ответственного отношения к своим обязанностям», - говорится в приветствии российского лидера, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что содержательные дискуссии, насыщенная познавательная, культурная программа мероприятия позволят участникам форума интересно и с пользой провести время.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о проектах платформы «Россия - страна возможностей». В частности, он заявил, что проект «Российское движение школьников - территория самоуправления» должен помочь выявить лучшие практики молодежного менеджмента в общеобразовательных учреждениях.