Дамаск выступил за расследование преступлений возглавляемой США коалиции в Ракке

4 Март 21:05 2018-03-04T21:05:30+03:00

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В МИД Сирии выступили за расследования преступлений возглавляемой США международной коалиции в городе Ракка.

Как отметил заместитель министра иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, в Дамаске поддержали идею создания специальной комиссии, которая занялась бы подобным расследованием. «Мы приветствуем формирование комиссии из международных гуманитарных организаций для расследования преступлений международной коалиции в Ракке», - приводит слова замминистра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада телеканал «Аль-Маядин».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочно направить миссию ООН и Международного комитета Красного Креста для оценки ситуации в Ракке, которую «коалиция разбомбила и оставила на произвол судьбы с необезвреженными минными полями и полностью разрушенной инфраструктурой».