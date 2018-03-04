Подмосковье вывело на борьбу со снегом три тысячи единиц спецтехники

4 Март 21:19 2018-03-04T21:19:15+03:00

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Власти Московской области призвали коммунальные службы к утру максимально расчистить от снега подмосковные магистрали и вывели на улицы региона 6,5 тысячи человек и почти три тысячи единиц спецтехники.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона активно ликвидируются последствия снегопада», — сообщается на сайте Правительства Московской области.

В Москве в ночь на 4 марта начался сильнейший за последние 123 года снегопад. По прогнозам синоптиков, он и сильный порывистый ветер продолжатся. И закончится ближе к концу понедельника 5 марта.

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности. МЧС круглосуточно мониторит ситуацию на дорогах, и призвало граждан без надобности не пользоваться общественным транспортом, а находясь на улице быть максимально внимательными и осторожными во избежании травм при падении.