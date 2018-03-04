В сети появилось видео нападения на Собчак

4 Март 21:31 2018-03-04T21:31:48+03:00

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В сети появилось видео нападения на кандидата в президенты России Ксению Собчак.

Запись сделал сам нападавший. На опубликованном им же ролике, видно как некий молодой человек выливает на претендента на высший политический пост стакан воды. При этом он произносит: «Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского». Затем же злоумышленник пытается убежать с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641882" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на Ксению Собчак.Неизвестный облил кандидата в президенты водой с криком «Это за Жириновского!»

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 4 марта, неизвестный напал на Собчак, когда та выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. О случившемся в своем Twitter написала сама телеведущая, после чего ей позвонил корреспондент «КП», которому кандидат в президенты рассказала подробности нападения. По словам Собчак, подозреваемый «подкараулил ее возле выхода», а скрутить его помогла охрана Горбачева. В настоящее время нападавший задержан, его уже доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.