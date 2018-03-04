Асад пообещал продолжить операцию против террористов в Восточной Гуте

4 Март 22:18 2018-03-04T22:18:32+03:00

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В воскресенье, 4 марта, президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в Восточной Гуте. По его словам, в настоящее время в анклаве находится много людей, которые хотят уйти от террористов. В связи с этим глава арабской республики пообещал продолжать операцию против боевиков.

«Большинство в Гуте хотят выйти от террористов под прикрытие родины, поэтому операция против террористов продолжится совместно с открытием возможности для гражданских для выхода на территорию, подконтрольную государству», - приводит слова Асада сирийское агентство SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 февраля Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии, в частности в Восточной Гуте. В связи с этим Россия даже открыла в пригороде Дамаска гуманитарный коридор. Однако террористы тогда лишь активизировались. С тех пор боевики постоянно обстреливают гуманитарные коридоры, что препятствует попыткам людей покинуть Восточную Гуту, а также мешает доставке туда гуманитарной помощи.