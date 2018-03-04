Во французских Альпах при сходе лавин погибли два лыжника

4 Март 22:39 2018-03-04T22:39:53+03:00

За последние три дня во французских Альпах и Пиренеях сошли несколько лавин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И еще один числится пропавшим без вести

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В воскресенье, 4 марта, две снежные лавины сошли во французских Альпах, а именно в департаменте Верхняя Савойя. Одна из них сошла неподалеку от местечка Самоэн, а вторая в районе горнолыжного курорта Валлорсин.

В результате под снегом оказались в общей сложности шесть лыжников. По последним данным, двое из них погибли, и один числится пропавшим без вести. Кроме того, еще один человек получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу.

Стоит отметить, что в настоящее время поисково-спасательная операция в районе ЧП остановлена: ее пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий, пишет газета Dauphine Libere.

Напомним, за последние три дня во французских Альпах и Пиренеях сошли несколько лавин. При этом погибли не менее шести человек. А вот в начале февраля, как сообщал сайт kp.ru, снежная лавина накрыла целую группу горнолыжников в итальянских Альпах. Тогда семь человек пропали без вести.